Российская гимнастка Александра Солдатова в интервью «СЭ» рассказала об отношении к алкоголю и посещению ночных клубов. По словам спортсменки, она ни разу не пробовала алкоголь за время карьеры, которая официально завершилась полгода назад.

— Меня никогда это не привлекало. В свои 23 года я ни разу не была в ночном клубе. Просто неинтересно, делать мне там нечего. Да, в Питере ходила по некоторым известным барам. Но на самом деле твое времяпрепровождение зависит от окружающих тебя людей. Если люди хорошие, то с ними будет здорово везде, не обязательно в баре.

— И алкоголь ни во время карьеры, ни после тоже не пробовали?

— Его вообще не полюбила. После завершения карьеры да, попробовала — немного рома, вина. Мне ставят одно дорогое, другое дешевое, я их не различаю. (смеется) Сводится к тому, что в компании подержать бокал во время тоста. И он весь вечер остается полным. До 20 лет я вообще ничего не пробовала. Мне правильное потребление алкоголя видится по-другому: Италия, кафе, паста, морепродукты, и к этому всему немного вина. А не напиваться вразнос.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. В декабре 2020 года она объявила об официальном завершении карьеры.

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