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Сошлись стенка на стенку. Массовой дракой завершился чемпионат России по регболу

Массовой дракой завершился чемпионат России по регболу в Челябинске
Егор Сергеев
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Массовая драка произошла в финале чемпионата России по регболу в Челябинске.
Фото Скриншот видео
Виновные уже наказаны.

На чемпионате России по регболу (игра с элементами борьбы, баскетбола и регби) в Челябинске произошла массовая драка между сборными Чувашии и Красноярского края. По всей видимости, команды решили, что сочетания трех видов спорта в одном маловато, и решили добавить четвертый.

Как началась драка

В чемпионате России по регболу приняли участие семь команд. Сначала они между собой сыграли в предварительном раунде, а в решающий день состоялся финальный матч, в котором встретились сборные Чувашии и Красноярского края.

В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. Слово за слово, и началась стенка на стенку. К драке подключились и некоторые спортсмены из других команд. К счастью, судьи и другие игроки помогли усмирить пыл наиболее активных и эмоциональных регболистов. Встреча продолжилась спустя некоторое время, а победу в ней одержали сибирские спортсмены. Сборная Красноярского края стала победителем чемпионата России.

Что сказали в федерации регбола

Вице-президент Российской федерации регбола Иван Андреев заявил, что виновные в провоцировании драки были наказаны. Никто из зрителей и спортсменов не пострадал.

«Иногда, как во всех игровых видах спорта, где есть контакт спортсменов, бывают стычки, которые переходят правила», — сказал Андреев РЕН ТВ.

Он добавил, что одному из спортсменов показалось, будто соперник грубо сыграл и не сдержал эмоций. По словам Андреева, сейчас все вопросы улажены, а судьями были сделаны выводы.

Участники драки во&nbsp;время скачек Epsom Derby. Бились на глазах расфуфыренных женщин. Массовая драка на самых гламурных соревнованиях

Что такое регбол?

Этот вид спорта представляет собой смесь баскетбола, регби и борьбы. Играют в регбол на баскетбольной площадке. Цель — поразить мячом кольцо команды противника, однако во время матча разрешается жесткая силовая борьба, поэтому многие спортсмены надевают специальные наколенники и налокотники, чтобы минимизировать травмы.

Зародился вид спорта в Челябинске благодаря инициативе Александра Нечепорука. В 1999 году он зарегистрировал Российскую федерацию регбола, которую возглавляет по настоящее время.

В России существует 22 команды по регболу, регулярно проводятся различные турниры и чемпионаты. Самый титулованный клуб нашей страны на данный момент — «Атланты Невы» (Петербург) — 7-кратные чемпионы России.

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