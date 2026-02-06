Златан Ибрагимович пронес факел Олимпиады-2026 в Милане

Бывший нападающий «Милана» и сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович поучаствовал в церемонии зажжения олимпийского огня.

44-летний экс-футболист пронес факел зимней Олимпиады-2026.

Ибрагимович завершил игровую карьеру в 2023 году. Его последним клубом стал «Милан». Также швед выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Барселону», «Интер», «Ювентус», «Аякс» и «Мальме».

Открытие зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится 6 февраля.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.