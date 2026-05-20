Никита Филиппов — о будущем: «Хотелось бы еще три Олимпиады»
Серебряный призер Олимпийских игр в ски-альпинизме Никита Филиппов в рамках «Добротура» на Камчате от ДоброFON ответил на вопросы Алексея Ягудина.
— Сколько ты еще хочешь быть в спорте?
— Хотелось бы еще три Олимпиады.
— 12 плюс 23... А вы реально в 35 лет еще можете бегать в гору?
— Длинные гонки да. Короткие сложнее, но две Олимпиады, я думаю, точно постараюсь. У тебя сколько Олимпиад было? Две?
— У меня две.
— Ну, вы — фигуристы — рано заканчиваете.
23-летний Филиппов является серебряным призером Олимпийских игр в Италии в спринте. В этой же дисциплине он выиграл золото на чемпионате Европы-2026, а также стал первым на чемпионате России в дисциплине «гонка».
