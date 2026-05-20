Никита Филиппов — о будущем: «Хотелось бы еще три Олимпиады»

Серебряный призер Олимпийских игр в ски-альпинизме Никита Филиппов в рамках «Добротура» на Камчате от ДоброFON ответил на вопросы Алексея Ягудина.

— Сколько ты еще хочешь быть в спорте?

— Хотелось бы еще три Олимпиады.

— 12 плюс 23... А вы реально в 35 лет еще можете бегать в гору?

— Длинные гонки да. Короткие сложнее, но две Олимпиады, я думаю, точно постараюсь. У тебя сколько Олимпиад было? Две?

— У меня две.

— Ну, вы — фигуристы — рано заканчиваете.



23-летний Филиппов является серебряным призером Олимпийских игр в Италии в спринте. В этой же дисциплине он выиграл золото на чемпионате Европы-2026, а также стал первым на чемпионате России в дисциплине «гонка».