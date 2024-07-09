Веснина сообщила, что примет участие в Олимпийских играх

Олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина сообщила, что примет участие в Олимпийских играх в Париже.

«Я в составе нашей команды, готовлюсь. Для меня Олимпиада — это важный турнир и настрой на него самый серьезный. Это большое событие не только для спортсменов, но и для всех людей. Вообще Олимпиада — это про людей. Поэтому я с радостью полечу в Париж, и вы меня обязательно там увидите!», — сказала Веснина «СЭ».

Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года. В теннисном турнире, помимо Весниной, от России также пртимут участие Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер.

Планируется, что Веснина будет выступать в паре с Александровой. Кроме того, в парах сыграют Андреева и Шнайдер, Медведев и Сафиуллин.

Софья Грецкая