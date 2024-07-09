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Сегодня, 10:24

Жеребьевка теннисных турниров на Олимпиаде в Париже состоится 25 июля

Алина Савинова
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В Международной федерации тенниса (ITF) назвали дату проведения жеребьевки олимпийских теннисных турниров.

«Жеребьевка теннисных турниров пройдет 25 июля в 11:00 (12:00 мск)», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ITF.

6 марта Международная федерация тенниса допустила российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.

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В четверг ITF опубликовала полный список участников олимпийского теннисного турнира. В одиночном разряде от России выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В парном турнире сыграют дуэты Медведев/Сафиуллин, Андреева/Шнайдер и Александрова/Веснина (последняя ожидает одобрения от МОК).

Источник: ТАСС
Теннис
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