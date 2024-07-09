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Сегодня, 13:48

ITF подтвердила участие Весниной в Олимпийских играх

Алина Савинова
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На официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF) подтверждено, что россиянка Елена Веснина сможет выступить в олимпийском теннисном турнире.

Ранее статус Весниной в списке участников был неопределенным — напротив ее фамилии была пометка «ожидает одобрения». Теперь утверждено, что она будет играть в женском парном разряде вместе с Екатериной Александровой.

Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года. В теннисном турнире помимо Весниной и Александровой от России также примут участие Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Мирра Андреева, Диана Шнайдер.

37-летняя Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года и серебряным призером Олимпиады-2021.

Теннис
Олимпиада
Елена Веснина
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Веснина сообщила, что примет участие в Олимпийских играх

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