ITF подтвердила участие Весниной в Олимпийских играх

На официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF) подтверждено, что россиянка Елена Веснина сможет выступить в олимпийском теннисном турнире.

Ранее статус Весниной в списке участников был неопределенным — напротив ее фамилии была пометка «ожидает одобрения». Теперь утверждено, что она будет играть в женском парном разряде вместе с Екатериной Александровой.

Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года. В теннисном турнире помимо Весниной и Александровой от России также примут участие Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Мирра Андреева, Диана Шнайдер.

37-летняя Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года и серебряным призером Олимпиады-2021.