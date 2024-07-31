Медведев в гневе сломал ракетку после вылета с Олимпиады

Российский теннисист Даниил Медведев эмоционально отреагировал на свое поражение от канадца Феликса Оже-Альяссима в матче третьего круга Олимпиады в Париже.

Встреча длилась 1 час 47 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу представителя Канады. После обмена рукопожатиями и приветствия судьи на вышке Медведев сломал свою ракетку о лавку.

Среди представителей России борьбу на Играх в Париже продолжают только Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые выступают в парном разряде. Всего на олимпийский турнир по теннису было заявлено семь россиян.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже проходит с 27 июля по 4 августа.