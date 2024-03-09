Тхэквондист Храмцов завоевал олимпийскую лицензию

Российский тхэквондист Максим Храмцов пробился в финал квалификационного турнира в Софии (Болгария).

В полуфинале Храмцов победил Стефана Такова из Сербии в весовой категории до 80 кг. Благодаря выходу в финал 26-летний россиянин получил олимпийскую лицензию на Игры в Париже.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 год