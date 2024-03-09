9 марта, 18:34
Тхэквондист Храмцов завоевал олимпийскую лицензию
Российский тхэквондист Максим Храмцов пробился в финал квалификационного турнира в Софии (Болгария).
В полуфинале Храмцов победил Стефана Такова из Сербии в весовой категории до 80 кг. Благодаря выходу в финал 26-летний россиянин получил олимпийскую лицензию на Игры в Париже.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 год
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