Рашитов стал двукратным чемпионом Олимпийских игр по тхэквондо

Представитель Узбекистана Улугбек Рашитов завоевал золотую медаль Олимпийских игр 2024 года по тхэквондо.

В финальной схватке в весовой категории до 68 кг 22-летний спортсмен оказался сильнее Заида Карима из Иордании (2:0). Рашитов стал двукратным олимпийским чемпионом и вторым спортсменом в истории Узбекистана с таким достижением после Артура Таймазова.

Соревнования по тхэквондо на летней Олимпиаде-2024 проходят с 7 по 10 августа в зале спортивной арены Большого дворца в Париже. Всего в них принимают участие 128 атлетов.

Тхэквондо

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

до 68 кг

Финал

Улугбек Рашитов (Узбекистан) — Заид Карим (Иордания) — 2:0

«Grand Palais».