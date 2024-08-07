Уроженец России Магомедов стал серебряным призером Олимпийских игр по тхэквондо

Уроженец России Гашим Магомедов, представляющий на данный момент сборную Азербайджана, завоевал серебряную медаль в соревнованиях по тхэквондо на Олимпиаде в Париже.

В финальной схватке в весовой категории до 58 кг Магомедов со счетом 0:2 уступил Пак корейцу Таэчжуну.

24-летний азербайджанский тхэквондист также является чемпионом Европы-2023 и бронзовым призером европейского первенства 2024 года.

Тхэквондо

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

до 58 кг

Финал

Пак Таэчжун (Корея) — Гашим Магомедов (Азербайджан) — 2:0

«Grand Palais».