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Тхэквондо

Париж-2024

Сегодня, 23:12

Уроженец России Магомедов стал серебряным призером Олимпийских игр по тхэквондо

Алина Савинова
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Уроженец России Гашим Магомедов, представляющий на данный момент сборную Азербайджана, завоевал серебряную медаль в соревнованиях по тхэквондо на Олимпиаде в Париже.

В финальной схватке в весовой категории до 58 кг Магомедов со счетом 0:2 уступил Пак корейцу Таэчжуну.

24-летний азербайджанский тхэквондист также является чемпионом Европы-2023 и бронзовым призером европейского первенства 2024 года.

Тхэквондо

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

до 58 кг

Финал

Пак Таэчжун (Корея) — Гашим Магомедов (Азербайджан) — 2:0

«Grand Palais».

Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
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