Уроженец России Магомедов стал серебряным призером Олимпийских игр по тхэквондо
Уроженец России Гашим Магомедов, представляющий на данный момент сборную Азербайджана, завоевал серебряную медаль в соревнованиях по тхэквондо на Олимпиаде в Париже.
В финальной схватке в весовой категории до 58 кг Магомедов со счетом 0:2 уступил Пак корейцу Таэчжуну.
24-летний азербайджанский тхэквондист также является чемпионом Европы-2023 и бронзовым призером европейского первенства 2024 года.
Тхэквондо
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
до 58 кг
Финал
Пак Таэчжун (Корея) — Гашим Магомедов (Азербайджан) — 2:0
«Grand Palais».
Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
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