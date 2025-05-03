Призер Олимпиады-2024 Магомедов рассказал, что ему пока не поменяли заржавевшую медаль

Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов, занявший второе место на Олимпиаде-2024 в Париже, рассказал, что ему пока не прислали новую медаль взамен испорченной коррозией награды, которая была отправлена обратно во Францию.

«Еще не поменяли, ждем, — цитирует Магомедова ТАСС. — С сотрудником [Национального] олимпийского комитета разговаривал, сказали, что вплотную займутся этим вопросом».

Более ста медалистов Олимпиады-2024 вернули свои награды из-за видимых повреждений. Международный олимпийский комитет (МЛК) заверил, что все бракованные медали будут оперативно заменены на новые.