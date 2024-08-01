Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Тхэквондо

Париж-2024

Сегодня, 23:00

Тхэквондо на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по тхэквондо на Олимпиаде 2024 года пройдут с 7 по 10 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Соревнования по тхэквондо на Олимпиаде 2024 года пройдут с 7 по 10 августа.
Фото Global Look Press

Соревнования по тхэквондо на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 7 по 10 августа в зале спортивной арены Большого дворца в Париже. 128 спортсменов разыграют восемь комплектов медалей: по 4 у мужчин и женщин.

В соревнованиях по тхэквондо на этих играх будет участвовать в общей сложности 128 спортсменов, по 64 у мужчин и у женщин и по 16 в каждой из восьми весовых категорий. Каждому Национальному Олимпийскому комитету (НОК) было разрешено участвовать по одному участника в каждой весовой категории, в результате чего максимум от страны будет восемь спортсменов.

Тхэквондо на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

7 августа, среда

09:00 -49 кг — женщины, раунд 8

09:10 -58 кг — мужчины, раунд 8

14:30 -49 кг — женщины, четвертьфинал

14:40 -58 кг — мужчины

16:11 -49 кг — женщины, полуфинал

16:24 -58 кг — мужчины, полуфинал

19:30 -49 кг — женщины, повторный этап

19:40 -58 кг — мужчины, повтор

20:19 -49 кг — женщины, бронзовая медаль

20:35 -58 кг — мужчины, бронзовая медаль

20:51 -49 кг — женщины, бронзовая медаль

21:07 -58 кг — мужчины, бронзовая медаль

21:23 -49 кг — женщины, золотая медаль

21:39 -58 кг — мужчины, золотая медаль

8 августа, четверг

09:00 —68 кг — мужчины, раунд 8

09:10 -57 кг — женщины, раунд 8

14:30 -68 кг — мужчины, четвертьфинал

14:40 -57 кг — женщины, четвертьфинал

16:11 -68 кг — мужчины, полуфинал16:24 -57 кг — женщины, полуфинал

19:30 -68 кг — мужчины, повторный этап

19:40 -57 кг — женщины, повторный этап

20:19 -68 кг — мужчины, бронзовая медаль

20:35 -57 кг — женщины, бронзовая медаль

20:51 -68 кг — мужчины, бронзовая медаль

21:07 -57 кг — женщины, бронзовая медаль

21:23 -68 кг — мужчины, золотая медаль

21:39 -57 кг — женщины, золотая медаль

9 августа, пятница

09:00 -67 кг — женщины, раунд из 8

09:10 -80 кг — мужчины, раунд 8

14:30 -67 кг — женщины, четвертьфинал

14:40 -80 кг — мужчины, четвертьфинал

16:11 -67 кг — женщины, полуфинал

16:24 -80 кг — мужчины, полуфинал

19:30 -67 кг — женщины, повторный этап

19:40 -80 кг — мужчины, повтор

20:19 -67 кг — женщины, бронзовая медаль

20:35 -80 кг — мужчины, бронзовая медаль

20:51 -67 кг — женщины, бронзовая медаль

21:07 -80 кг — мужчины, бронзовая медаль

21:23 -67 кг — женщины, золотая медаль

21:39 -80 кг — мужчины, золотая медаль

10 августа, суббота

09:00 — +80 кг — мужчины, раунд 16

09:10 — +67 кг — женщины, раунд 8

14:30 — +80 кг — мужчины, четвертьфинал

14:40 — +67 кг — женщины, четвертьфинал

16:11 — +80 кг — мужчины, полуфинал

16:24 — +67 кг — женщины, полуфинал

19:30 — +80 кг — мужчины, повторный этап

19:40 — +67 кг — женщины, повтор

20:19 — +80 кг — мужчины, бронзовая медаль

20:35 — +67 кг — женщины, бронзовая медаль

20:51 — +80 кг — мужчины, бронзовая медаль

21:07 — +67 кг — женщины, бронзовая медаль

21:23 — +80 кг — мужчины, золотая медаль

21:39 — +67 кг — женщины, золотая медаль

Полное расписание соревнований по тхэквондо доступно в разделе на сайте «СЭ».

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

0
Читайте также
Андреева и Шнайдер подвели итоги 1/4 финала парного турнира на Играх-2024
Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады-2024
Турецкий NTV сообщил об обмене заключенными между РФ и США в аэропорту Анкары
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Итальянка снялась с боя ОИ против провалившей гендерный тест боксерши
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Серебряный призер Олимпиады Минина: «Не готова оставаться еще на один цикл»
Новости
RSS RSS
Все новости