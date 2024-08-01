Соревнования по тхэквондо на Олимпиаде 2024 года пройдут с 7 по 10 августа

Соревнования по тхэквондо на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 7 по 10 августа в зале спортивной арены Большого дворца в Париже. 128 спортсменов разыграют восемь комплектов медалей: по 4 у мужчин и женщин.

В соревнованиях по тхэквондо на этих играх будет участвовать в общей сложности 128 спортсменов, по 64 у мужчин и у женщин и по 16 в каждой из восьми весовых категорий. Каждому Национальному Олимпийскому комитету (НОК) было разрешено участвовать по одному участника в каждой весовой категории, в результате чего максимум от страны будет восемь спортсменов.

Тхэквондо на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

09:00 -49 кг — женщины, раунд 8 09:10 -58 кг — мужчины, раунд 8 14:30 -49 кг — женщины, четвертьфинал 14:40 -58 кг — мужчины 16:11 -49 кг — женщины, полуфинал 16:24 -58 кг — мужчины, полуфинал 19:30 -49 кг — женщины, повторный этап 19:40 -58 кг — мужчины, повтор 20:19 -49 кг — женщины, бронзовая медаль 20:35 -58 кг — мужчины, бронзовая медаль 20:51 -49 кг — женщины, бронзовая медаль 21:07 -58 кг — мужчины, бронзовая медаль 21:23 -49 кг — женщины, золотая медаль 21:39 -58 кг — мужчины, золотая медаль 8 августа, четверг

09:00 —68 кг — мужчины, раунд 8

09:10 -57 кг — женщины, раунд 8

14:30 -68 кг — мужчины, четвертьфинал

14:40 -57 кг — женщины, четвертьфинал

16:11 -68 кг — мужчины, полуфинал16:24 -57 кг — женщины, полуфинал

19:30 -68 кг — мужчины, повторный этап

19:40 -57 кг — женщины, повторный этап

20:19 -68 кг — мужчины, бронзовая медаль

20:35 -57 кг — женщины, бронзовая медаль

20:51 -68 кг — мужчины, бронзовая медаль

21:07 -57 кг — женщины, бронзовая медаль

21:23 -68 кг — мужчины, золотая медаль

21:39 -57 кг — женщины, золотая медаль

9 августа, пятница

09:00 -67 кг — женщины, раунд из 8

09:10 -80 кг — мужчины, раунд 8

14:30 -67 кг — женщины, четвертьфинал

14:40 -80 кг — мужчины, четвертьфинал

16:11 -67 кг — женщины, полуфинал

16:24 -80 кг — мужчины, полуфинал

19:30 -67 кг — женщины, повторный этап

19:40 -80 кг — мужчины, повтор

20:19 -67 кг — женщины, бронзовая медаль

20:35 -80 кг — мужчины, бронзовая медаль

20:51 -67 кг — женщины, бронзовая медаль

21:07 -80 кг — мужчины, бронзовая медаль

21:23 -67 кг — женщины, золотая медаль

21:39 -80 кг — мужчины, золотая медаль

10 августа, суббота

09:00 — +80 кг — мужчины, раунд 16

09:10 — +67 кг — женщины, раунд 8

14:30 — +80 кг — мужчины, четвертьфинал

14:40 — +67 кг — женщины, четвертьфинал

16:11 — +80 кг — мужчины, полуфинал

16:24 — +67 кг — женщины, полуфинал

19:30 — +80 кг — мужчины, повторный этап

19:40 — +67 кг — женщины, повтор

20:19 — +80 кг — мужчины, бронзовая медаль

20:35 — +67 кг — женщины, бронзовая медаль

20:51 — +80 кг — мужчины, бронзовая медаль

21:07 — +67 кг — женщины, бронзовая медаль

21:23 — +80 кг — мужчины, золотая медаль

21:39 — +67 кг — женщины, золотая медаль

Полное расписание соревнований по тхэквондо доступно в разделе на сайте «СЭ».