Тхэквондо на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Соревнования по тхэквондо на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 7 по 10 августа в зале спортивной арены Большого дворца в Париже. 128 спортсменов разыграют восемь комплектов медалей: по 4 у мужчин и женщин.
В соревнованиях по тхэквондо на этих играх будет участвовать в общей сложности 128 спортсменов, по 64 у мужчин и у женщин и по 16 в каждой из восьми весовых категорий. Каждому Национальному Олимпийскому комитету (НОК) было разрешено участвовать по одному участника в каждой весовой категории, в результате чего максимум от страны будет восемь спортсменов.
Тхэквондо на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
7 августа, среда
09:00 -49 кг — женщины, раунд 8
09:10 -58 кг — мужчины, раунд 8
14:30 -49 кг — женщины, четвертьфинал
14:40 -58 кг — мужчины
16:11 -49 кг — женщины, полуфинал
16:24 -58 кг — мужчины, полуфинал
19:30 -49 кг — женщины, повторный этап
19:40 -58 кг — мужчины, повтор
20:19 -49 кг — женщины, бронзовая медаль
20:35 -58 кг — мужчины, бронзовая медаль
20:51 -49 кг — женщины, бронзовая медаль
21:07 -58 кг — мужчины, бронзовая медаль
21:23 -49 кг — женщины, золотая медаль
21:39 -58 кг — мужчины, золотая медаль
8 августа, четверг
09:00 —68 кг — мужчины, раунд 8
09:10 -57 кг — женщины, раунд 8
14:30 -68 кг — мужчины, четвертьфинал
14:40 -57 кг — женщины, четвертьфинал
16:11 -68 кг — мужчины, полуфинал16:24 -57 кг — женщины, полуфинал
19:30 -68 кг — мужчины, повторный этап
19:40 -57 кг — женщины, повторный этап
20:19 -68 кг — мужчины, бронзовая медаль
20:35 -57 кг — женщины, бронзовая медаль
20:51 -68 кг — мужчины, бронзовая медаль
21:07 -57 кг — женщины, бронзовая медаль
21:23 -68 кг — мужчины, золотая медаль
21:39 -57 кг — женщины, золотая медаль
9 августа, пятница
09:00 -67 кг — женщины, раунд из 8
09:10 -80 кг — мужчины, раунд 8
14:30 -67 кг — женщины, четвертьфинал
14:40 -80 кг — мужчины, четвертьфинал
16:11 -67 кг — женщины, полуфинал
16:24 -80 кг — мужчины, полуфинал
19:30 -67 кг — женщины, повторный этап
19:40 -80 кг — мужчины, повтор
20:19 -67 кг — женщины, бронзовая медаль
20:35 -80 кг — мужчины, бронзовая медаль
20:51 -67 кг — женщины, бронзовая медаль
21:07 -80 кг — мужчины, бронзовая медаль
21:23 -67 кг — женщины, золотая медаль
21:39 -80 кг — мужчины, золотая медаль
10 августа, суббота
09:00 — +80 кг — мужчины, раунд 16
09:10 — +67 кг — женщины, раунд 8
14:30 — +80 кг — мужчины, четвертьфинал
14:40 — +67 кг — женщины, четвертьфинал
16:11 — +80 кг — мужчины, полуфинал
16:24 — +67 кг — женщины, полуфинал
19:30 — +80 кг — мужчины, повторный этап
19:40 — +67 кг — женщины, повтор
20:19 — +80 кг — мужчины, бронзовая медаль
20:35 — +67 кг — женщины, бронзовая медаль
20:51 — +80 кг — мужчины, бронзовая медаль
21:07 — +67 кг — женщины, бронзовая медаль
21:23 — +80 кг — мужчины, золотая медаль
21:39 — +67 кг — женщины, золотая медаль
Полное расписание соревнований по тхэквондо доступно в разделе на сайте «СЭ».