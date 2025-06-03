Олимпийский чемпион Храмцов раскритиковал МОК: «Для них нормально ЛГБТ* и происходящее на Украине»

Олимпийский чемпион тхэквондист Максим Храмцов в интервью «СЭ» скептично отнесся к диалогу с Международным олимпийским комитетом после прихода на пост президента представительницы Зимбабве Кирсти Ковентри.

— Приход Кирсти Ковентри на пост президента МОК может изменить твою позицию, вселяет надежду? Или бюрократический аппарат МОК сильнее?

— Нет-нет, безусловно, мы верим в лучшее и всегда надеемся на то, что нас вернут. И что они наконец поймут, что соревноваться без лучшей страны в мире — неправильно и неспортивно, не по-мужски. Но на сегодняшний день они соревнуются против нейтральных спортсменов, причем в основном нейтральных спортсменов, которых не считают претендентами на медали. Не допустили меня и еще одного олимпийского чемпиона на чемпионат мира 2023 года, перед Олимпийскими играми отстранили абсолютно всех, кто мог добыть медали для нашей страны.

— Оказавшись перед Ковентри, что ты ей скажешь?

— Да мы с ними разговариваем абсолютно на разных языках. Они воспитаны по-другому. Для них происходящее абсолютно нормально. Для них нормально делать среди полов эти «он», «она», «оно», пропагандировать ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России. — Прим. «СЭ»), пропагандировать то, что сейчас происходит на Украине, и так далее. Для нас это не норма, а табу, неприемлемые вещи, как и в большей части мира. Сейчас я нахожусь в стране исламского мира. Я бывал в Китае, в азиатских странах, но только в Европе и Соединенных Штатах почему-то это все есть. Если я буду с ними разговаривать, мы просто друг друга не поймем.

Даже взять мою ситуацию — отстранить меня от чемпионата мира за лайк. Они всерьез мне объясняли, что, мол, ты вот лайкнул бойца СВО, поэтому не допустим. Я говорю: я лайкнул спортсмена прежде всего, нашего чемпиона. Как вообще можно об этом рассуждать?