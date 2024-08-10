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Париж-2024

10 августа, 23:16

Иранский тхэквондист Салими выиграл золото Олимпиады-2024

Руслан Минаев
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Иранец Ариан Салими стал олимпийским чемпионом по тхэквондо в весовой категории до 80 кг на Играх в Париже.

В финале он победил британца Кадена Каннингэма со счетом 2:1.

Бронзовые медали выиграли ивуариец Шейх Сиссе и кубинец Рафаэль Альба Кастильо.

Виктор Вембаньяма и&nbsp;Леброн Джеймс. Олимпиада-2024: Франция против США в баскетбольном финале. Онлайн-трансляция 10 августа

Тхэквондо

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

свыше 80 кг

Финал

Каден Каннингэм (Великобритания) — Ариан Салими (Иран) — 1:2

Матч за бронзу

Иван Сапина (Хорватия) — Рафаэль Альба Кастильо (Куба) — 0:2

Карлос Сансорес (Мексика) — Шейх Сиссе (Кот-д`Ивуар) — 1:2

«Grand Palais».

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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