Иранский тхэквондист Салими выиграл золото Олимпиады-2024

Иранец Ариан Салими стал олимпийским чемпионом по тхэквондо в весовой категории до 80 кг на Играх в Париже.

В финале он победил британца Кадена Каннингэма со счетом 2:1.

Бронзовые медали выиграли ивуариец Шейх Сиссе и кубинец Рафаэль Альба Кастильо.

Тхэквондо

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

свыше 80 кг

Финал

Каден Каннингэм (Великобритания) — Ариан Салими (Иран) — 1:2

Матч за бронзу

Иван Сапина (Хорватия) — Рафаэль Альба Кастильо (Куба) — 0:2

Карлос Сансорес (Мексика) — Шейх Сиссе (Кот-д`Ивуар) — 1:2

«Grand Palais».