Иранский тхэквондист Салими выиграл золото Олимпиады-2024
Иранец Ариан Салими стал олимпийским чемпионом по тхэквондо в весовой категории до 80 кг на Играх в Париже.
В финале он победил британца Кадена Каннингэма со счетом 2:1.
Бронзовые медали выиграли ивуариец Шейх Сиссе и кубинец Рафаэль Альба Кастильо.
Тхэквондо
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
свыше 80 кг
Финал
Каден Каннингэм (Великобритания) — Ариан Салими (Иран) — 1:2
Матч за бронзу
Иван Сапина (Хорватия) — Рафаэль Альба Кастильо (Куба) — 0:2
Карлос Сансорес (Мексика) — Шейх Сиссе (Кот-д`Ивуар) — 1:2
«Grand Palais».
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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