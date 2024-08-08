Тхэквондистка из Кореи Ким Ю Джин выиграла золото Олимпиады в категории до 57 кг
Представительница Южной Кореи Ким Ю Джин стала чемпионкой соревнований по тхэквондо на Олимпийских играх в Париже в весовой категории до 57 кг.
В поединке за золото кореянка одержала победу над Нахид Кияничанде из Ирана (2:0).
Соревнования по тхэквондо на летней Олимпиаде-2024 проходят с 7 по 10 августа в зале спортивной арены Большого дворца в Париже. Всего в них принимают участие 128 атлетов.
Тхэквондо
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
до 57 кг
Финал
Ким Ю Джин (Корея) — Нахид Кияничандех (Иран) — 2:0
«Grand Palais».
Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
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