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«С улыбкой на лице жмет ей руку». Сергея Бубку атакуют на Украине за симпатию к экс-россиянке

Бубка улыбнулся бывшей россиянке Варфоломеев на награждении Олимпиады
Екатерина Зобова
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Дарья Варфоломеев и Сергей Бубка
Дарья Варфоломеев и Сергей Бубка.
Фото скриншот из трансляции, Reuters
Легендарный спортсмен вручал медали победительницам соревнований по художественной гимнастике и нарвался на хейт из-за национальности Дарьи Варфоломеев.

Неадекватная реакция чиновников и СМИ на Украине к российским спортсменам уже стала нормой и не вызывает удивления. Однако на Играх в Париже даже это доведено до абсурда. Олимпийского чемпиона в прыжках с шестом и бывшего главу украинского НОК Сергея Бубку на родине раскритиковали за то, что он ... улыбнулся экс-россиянке Дарье Варфоломеев во время награждения медалями в художественной гимнастике после финала в личном многоборье.

Чемпионка, напомним, родом из Барнаула. Однако в 2019 году девочка переехала в Германию и теперь представляет на соревнованиях эту страну. Она тренируется под руководством белоруски Юлии Раскиной, ради которой и сменила место проживания пять лет назад.

Казалось бы, отношение к Варфоломеев, которая даже немного изменила фамилию, на Украине должно быть нейтральным. Однако дотошные пользователи социальных сетей обнаружили у нее в аккаунте фотографию напротив карты мира, на которой Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области отнесены к России.

Также спортсменке вменяют в вину тот факт, что в 2021 году (!) — еще до начала СВО — она принимала участие в соревнованиях по художественной гимнастике, которые проходили в Крыму.

Гимнастка Дарья Варфоломеев
Дарья Варфоломеев.
Фото Reuters

Пожалуй, громче всех возмущался в пятницу украинский скелетонист Владислав Гераскевич, оставивший огромный пост в социальных сетях.

«Сергей Бубка награждает россиянку из Барнаула Дарью Варфоломеев на Олимпийских играх в Париже. Бубка с улыбкой на лице жмет ей руку, и ему совершенно безразлично на ее позицию по поводу [СВО]. Он даже не учитывает, что она считает родной Донецк Сергея российским. Хотя кажется, что в этом вопросе они и нашли общий «язык». Бубка — черт», — написал Гераскевич.

По мнению скелетониста, Бубка после такого поступка не имеет права носить звание «Герой Украины», которое было ему присвоено в 2001 году.

Дарья Варфоломеев. «Заслуга российской и немецкой школ — 50 на 50». Гимнастка из Барнаула выиграла золото на Олимпиаде

Надо отметить, что прославленный легкоатлет и рекордсмен мира не в первый раз оказывается в центре скандала на Украине. Ранее его активно критиковали за то, что брат спортсмена Василий владеет бизнесом на территории России, а мама до сих пор живет в Донецке.

В ноябре 2022 года он покинул пост президента Национального олимпийского комитета Украины, который занимал с 2005-го. А в августе 2023 года ушел из World Athletics: в организации он был первым вице-президентом. При этом шестикратный чемпион мира остается почетным членом МОК и участвует в мероприятиях под эгидой этой организации.

Олимпиада
Сергей Бубка
Художественная гимнастика
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