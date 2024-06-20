МОК использует русских спортсменов для рекламы. Но при этом не позволяет им соревноваться

Странная стратегия в отношении изображений звезд из России, которых не допускают до Олимпиады.

В российском спортивном сообществе вызвал бурную негативную реакцию снимок на заставке раздела борьбы официального сайта МОК, посвященного Олимпиаде-2024. На нем был представлен поединок двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева на Играх в Токио. Сама по себе уместность этого изображения сомнений не вызывает: противостояние Садулаева с американцем Кайлом Снайдером — одна из самых красивых дуэлей в истории вольной борьбы, тем более в финале ОИ. Однако недавний отказ комиссии МОК по допуску в утверждении кандидатуры Абдулрашида по политическим причинам заставляет посмотреть на этот кадр под другим углом. Недаром после скандала в российских СМИ фото Садулаева и Снайдера было экстренно заменено на снимок полуфинального поединка ОИ-2020 в женской весовой категории до 57 кг между Рисако Каваи из Японии и Хелен Луиз Марулис из США.

Пользуются образом для раскрутки никому не интересного турнира

Напомню, что Садулаев — один из величайших действующих борцов — не был допущен даже до лицензионных турниров. В Румынию его не пустили из-за проблемы с визой, а в Баку — не одобрили заявку. Санкции объяснялись связями спортсмена с Росгвардией и его появлением на митинге в «Лужниках» весной 2022-го, что якобы идет вразрез с политической нейтральностью. Абдулрашид до последнего надеялся, что вопрос допуска удастся урегулировать, однако в минувшую субботу МОК опубликовал список допущенных нейтральных российских борцов, в котором нет фамилии Садулаева. И варианта оспорить это решение, видимо, уже нет.

Кайл Снайдер и Абдулрашид Садулаев. Фото Getty Images

Разумеется, фото легендарного спортсмена на официальном сайте МОК появилось гораздо раньше решения не пускать Абдулрашида на Игры-2024. Однако ситуация получается крайне циничная. Олимпийские чиновники, наверняка утверждавшие дизайн сайта, признают значимость этого спортсмена для спорта, но все равно руководствуются сиюминутной политической целесообразностью. Относительно юридических прав использовать именно этот снимок Садулаева и Снайдера — вопросов нет. А вот с моральной точки зрения все намного хуже. Получается, что ведомство Томаса Баха сначала не пускает легендарного борца в Париж, а потом использует его изображение в рекламных целях.

«То, что российские спортсмены попадают на обложки сайта МОК — это нормально. Потому что наши спортсмены являются одними из самых титулованных и уважаемых в мире. Ничего удивительного здесь нет. Удивительно, что они просят исправить ошибку, — сказал «СЭ» председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Но в чем ошибка? Ошибка в том, что МОК повелся на поводу у политиков, которые сейчас им руководят. К сожалению, МОК не справляется с тем давлением, которое оказывается на него. Именно поэтому наших спортсменов быстро снимают с обложек и меняют на других».

Дизайн очень красиво выглядит

Скандал вокруг фото Елены Исинбаевой на рекламном плакате олимпийской направленности полыхал пару недель назад. Баннер, на котором рекордсменка мира по прыжкам с шестом находится спиной к фотокамере и размахивает российским флагом (в том ракурсе очень похожим на французский) был замечен на улицах Парижа. Конечно, к Исинбаевой после ее отъезда за границу и необдуманных слов о службе в ЦСКА у некоторых наших болельщиков сложное отношение. Тем не менее рекламировать Олимпиаду через фото с российским флагом, когда тот официально запрещен на Играх — это надо постараться. При этом в МОК заявили, что плакат утвержден еще в 2019 году, до начала геополитического обострения, и сейчас его просто не успели снять.

Кадр финального матча женского турнира Олимпиады в Токио между сборными ОКР и Франции. Фото Getty Images

Вероятно, нечто похожее произошло и с фото Садулаева на официальном сайте МОК. Кстати, на том же ресурсе на заставке гандбольного раздела до сих пор присутствует фото финального матча женского турнира Олимпиады в Токио, в котором сборная ОКР уступила команде Франции. В кадре несколько российских спортсменок — притом что наша сборная не была допущена даже до отбора. Можно сказать, что на olympics.com представлены просто великие моменты, без оглядки на национальность спортсменов. Однако, например, раздел синхронного плавания (в котором, как мы знаем, самые титулованные спортсменки в истории — из России) открывает кадр со сборной Италии с квалификации Рио-2016, а раздел художественной гимнастики — фото французской спортсменки русского происхождения Ксении Мустафаевой, которую сложно причислить к великим фигурам (притом что главные звезды представляли и представляют сборную РФ).

Здесь вспоминается похожий скандал с официальным сайтом зимней Олимпиады-2026, на котором в январе прошлого года на заставках обнаружились фото российского биатлониста Эдуарда Латыпова и нашей фигуристки Евгении Медведевой. «Для меня это большая честь. Особенно в нашем мире, в котором мы живем. Мне очень приятно, что это именно я, и, в принципе, дизайн очень красиво выглядит. Мне, конечно же, это польстило. Приятно», — прокомментировала случившееся двукратная чемпионка мира в интервью «Чемпионату». А в конце прошлого года в неловкую ситуацию попали организаторы марафонской серии Ski Classics, разместившие в рекламном сообщении фото россиянки Варвары Прохоровой, которая не была допущена до соревнований по политическим причинам. Этот инцидент тоже назвали «ошибкой».

Все эти истории свидетельствуют только об одном: игры с отстранениями совершенно чужды сути спорта. Уследить за всем просто невозможно, ведь отбором фото обычно занимаются не чиновники, а дизайнеры, которые могут не знать всех нюансов. Конечно, они в первую очередь останавливаются на красивой картинке и не понимают подоплеки. Суды по поводу прав на изображение в нынешней ситуации бесполезны. Но лишние скандалы как напоминание международным функционерам об ущербности избранного ими курса на изоляцию российских сборных — это хорошо. Чем громче они будут, тем быстрее мировой спорт вернется к нормальной жизни. А в том, что это рано или поздно произойдет, сомневаться не приходится.