ВИП-заплыв в реке Сене переносится. Есть ощущение, что мэр Парижа просто сливается

Большим начальникам мешают купаться парламентские выборы.

Сегодня во Франции многие вспоминают бывшего президента страны Жака Ширака. Более 30 лет назад он, будучи мэром Парижа, пообещал жителям города, что через три года они смогут плавать в Сене. Чтобы доказать чистоту главной реки города, Ширак намеревался искупаться в ней при свидетелях. Свои обещания он так и не выполнил. Кажется, сейчас история повторяется.

Сначала выборы, затем плавание

Первой о желании окунуться в реку перед Олимпиадой-2024, чтобы таким образом показать ее безопасность для проведения соревнований, заявила мэр Парижа Анн Идальго в январе этого года: «Сена также станет доступной для купания, будет организовано три бассейна. Я назначаю встречу на июль 2024 года перед открытием Игр для крупного общего купания. Я в нем приму участие с огромным удовольствием».

Позже появилась точная дата такого купания — 23 июня, хотя Идальго изначально говорила об июле. Поддержать градоначальницу в этом собирались многие видные политики и спортивные функционеры. Среди них были президент Франции Эммануэль Макрон и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, а также исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

Жители Парижа не поверили в то, что река спустя 101 год наконец-то станет пригодной для купания. На обещания руководителей они ответили незапланированным флэшмобом. В Сети стал набирать популярность хэштег #jecjiedanslaseinele23juin — «Я испражнюсь в Сену 23 июня». Также соцсети заполонили сатирические картинки, сгенерированные нейросетью. Среди них особо популярной была та, на которой Макрон выходит на замусоренный берег реки, при этом сам он обмазан нечистотами.

Однако тем жителям Парижа, которые воспринимали хэштег как руководство к действию, придется еще потерпеть. Анн Идальго объявила о переносе своего купания.

«Мы решили не делать этого до выборов в парламент. 30 июня состоится первый тур, поэтому мы перенесем купание на неделю с 14 июля. То есть это может состояться в один из трех дней 15-го, 16-го или 17-го, но, конечно же, до Олимпиады», — заявила мэр столицы Франции.

Фото Reuters

Проклятые дожди

Купаться в Сене запрещено с 1923 года. В реку десятками лет сбрасывают мусор, токсичные отходы и канализацию. Да, в Париже существует система очистки, однако она устаревшая, поэтому во время сильных дождей не справляется с нагрузкой, из-за чего отходы жизнедеятельности текут в реку.

Олимпиада должна была исправить ситуацию. Для очистки Сены были использованы различные методы, включая строительство нового огромного водохранилища, который уменьшит сброс сточных вод в реку во время дождя. Всего стоимость очистки оценивается в 1,4 миллиарда евро. Она финансируется правительством страны и столичными властями.

Однако в действительности обновленная система работает не так эффективно, как того ожидали. В этом организаторы обвиняют сезон дождей. За последние три месяца на всей территории Франции выпало от 120 до 200 процентов нормального количества осадков, что привело к наводнениям в нескольких местах страны.

Результат тестирования компании Fluidon, которая регулярно берет пробы воды в Сене, оказался неутешительным. Средний уровень кишечной палочки в период с начала апреля по конец мая более чем в три раза превышал допустимый для проведения соревнования. Сухие дни в июне подправили ситуацию. Однако все равно нужное значение превышено минимум в два раза.

Генеральный директор компании Fluidon Дэн Ангелеску в разговоре с CNN заявил, что сама по себе кишечная палочка не является патогенной, однако может указывать на присутствие других патогенов, которые могут вызвать кожную сыпь, диарею, желудочно-кишечные заболевания и, в редких случаях, смерть.

Анн Идальго. Фото Global Look Press

План Б

Тем не менее власти столицы Франции сохраняют оптимизм, ведь качество воды в Сене с каждым днем становится лучше. Они уверены, что к Олимпиаде необходимых показателей удастся достичь, нужно лишь побольше сухих дней. А в 2025-м в Париже планируют открыть городские пляжи.

Однако у спортсменов такой уверенности нет. В рамках Олимпиады в Париже в Сене должны пройти соревнования триатлонистов (30 июля) и пловцов на открытой воде (8-9 августа). Год назад в столице Франции планировались тестовые соревнования по плаванию на открытой воде, которые в итоге отменили, а также не состоялся этап Кубка мира по паратриатлону. Точнее, этап прошел, но в формате дуатлона — без захода в Сену.

Сейчас у организаторов похожий план Б. Если качество воды окажется неудовлетворительным, то их подвинут на один день. Если же и на следующий день ситуация не поменяется, то триатлон сделают дуатлоном, а пловцы на открытой воде останутся без Игр.

Спортсмены рассказывают в интервью, что готовят к Играм аптечку. Они объясняют журналистам, как себя дезинфицировать, если медицинская комиссия все-таки заставит их прыгнуть в еще неготовую для соревнований Сену. Тем не менее некоторые верят, что если у Парижа все получится, то это может стать примером для других крупных городов, таких как Лондон, которым тоже не мешает масштабная очистка рек. Главное сейчас — чтобы было поменьше дождей.