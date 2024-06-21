Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 12:15

Пять миллионов за нейтральное золото? Неожиданные планы Санкт-Петербурга на Олимпиаду-2024

Правительство Санкт-Петербурга выплатит 5 миллионов рублей победителям Олимпиады-2024
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Медали Олимпиады-2024 в Париже.
Фото Global Look Press
Опубликован проект постановления о поощрении питерских спортсменов за высокие места на Играх в Париже.

Администрация Санкт-Петербурга удивила публикацией проекта постановления о размерах призовых из местного бюджета для «членов спортивных сборных команд Санкт-Петербурга или игроков спортивных клубов Санкт-Петербурга, занявших первое — шестое места на Олимпиаде-2024». Документ увидел свет на официальном сайте органа власти в разделе «Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов». За золото Парижа питерские власти готовы заплатить пять миллионов рублей. Но удивляет не сумма, а сам факт бюджетного бонуса в нынешней ситуации, когда олимпийцы с российскими паспортами должны выступать как нейтральные атлеты и формально не иметь никакого отношения ни к Российской Федерации, ни к ее субъектам. Если публикация проекта не бюрократическая ошибка, мы имеем дело с очень необычным опытом.

МОК использовал фотографию Абдулрашида Садулаева для рекламы. МОК использует русских спортсменов для рекламы. Но при этом не позволяет им соревноваться

Нулевая актуальность

Документ опубликован от имени Ларисы Юрченко, начальника отдела по организации спортивной работы комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга и выглядит как копия предыдущих таких постановлений из «прошлой жизни». В нем озвучены суммы от 339 тысяч до 5 миллионов рублей, которые могут получить питерские спортсмены и их тренеры, «входящие в состав спортивных сборных команд Российской Федерации в индивидуальных или командных видах программы». И это при том, что таких сборных РФ и даже команд Олимпийского комитета России в Париже-2024 не будет из-за санкций. Если отбросить все нюансы с нейтральным статусом, то актуальность пункта о «командных видах» все равно нулевая, поскольку по правилам МОК атлеты с российским паспортом в этих дисциплинах не допущены.

Намерены ли власти Санкт-Петербурга обойти все условности и заплатить тем немногим россиянам, которых все-таки пустят в Париж и кто умудрится занять на Играх-2024 высокие места? Это был бы интересный прецедент, поскольку традиционных государственных премий за Игры-2024 на этот раз, видимо, не будет. В том числе потому, что подобные бонусы можно расценить как государственное финансирование. А оно запрещено правилами предоставления нейтрального статуса. Теоретически под этот пункт можно подвести и финансирование из местного бюджета. Так что принятие постановления о питерских призовых может здорово подставить питерских спортсменов. А судиться с МОК потом можно до посинения — мы это все проходили много раз.

Олимпийские кольца в Париже.
Фото AFP

Подобные решения, наверное, могли бы принять и в других регионах страны. Принять и надеяться на то, что после завершения Олимпиады международные чиновники уже не будут столь ревностно следить за соблюдением правил нейтрального статуса. Однако есть и другой вариант, при котором деятели из МОК будут ждать любой возможности подловить российских участников Парижа-2024, а среди обозначенных санкций есть в том числе аннулирование результатов с лишением наград и вычеркиванием из протоколов. Желание поощрить наших атлетов, которые отправятся на ОИ в нынешних тяжелейших условиях, конечно, похвально. Но делать это публично, через бюджетные процедуры, как минимум рискованно.

Александр Власов и&nbsp;Максим Храмцов. 14 российских нейтралов прошли фильтр МОК. Но за бортом уже трое теннисистов и все тхэквондисты

Выжившее из ума политбюро МОК

Возможно, авторы проекта исходят из того, что лучше иметь такое постановление и никому ничего не заплатить (из-за невыполнения критериев по выступлению в сборной России), чем потом получить ситуацию, при которой выплаты невозможны по формальным причинам. А вдруг все изменится в последний момент, санкции отменят и россияне выступят в Париже под собственным флагом? Но, во-первых, подобный вариант пока кажется совершенно фантастическим — его вероятность на уровне приводнения у Дворцового моста в акватории Невы летающей тарелки с инопланетянами. А во-вторых, подобные планы сильно злят определенную часть нашего общества, которая не одобряет поездку нейтральных россиян на Олимпиаду-2024.

Например, директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов накануне опубликовал в соцсетях крайне жесткий пост по поводу деятельности комиссии МОК по допуску. Напомню, что она неделю назад одобрила только 14 наших спортсменов, завернув более десяти кандидатур. Двое из 14 «счастливчиков» уже отказались от ОИ. «Если нашу страну не хотят видеть во вражеском Париже, что там должны делать спортсмены сборной России? — написал Брюсов. — Если поражены в правах командные виды спорта, не едут наши пловцы, синхронистки, «художницы», фехтовальщики, гимнасты, боксеры и т. д. Почему едут другие? Где же единство сборной команды? И, наконец, если самые достойные и титулованные в команде забанены, почему таким несправедливым шансом должны пользоваться «честолюбивые дублеры»?

Фото Global Look Press

Член коллегии Минспорта РФ и попечительского совета Федерации спортивной борьбы России сравнил решения «выжившего из ума политбюро МОК» с «тактикой, которую использовали рабовладельцы и их последователи — нацисты в концлагерях». «Кто должен принять окончательное решение, а ради чего мы так упорно стремимся отправить наших спортсменов туда, где не будет ни чести, ни уважения, ни поддержки, ни помощи? Кто на себя возьмет эту ответственность за наших ребят, членов сборной команды России? Зачем подыгрывать тем, кто сознательно уничтожает единство российского спорта, его единение с народом? Народом, который в это же самое время воюет и кладет свои жизни за то, чтобы американские, английские, французские и немецкие ракеты и мины никогда не прилетели к нам, не убивали и не калечили наших детей», — задался вопросом высокопоставленный спортивный функционер.

Олимпиада
21
15
Читайте также
На сайте Олимпиады в Париже появилось изображение с российским борцом Садулаевым
Фигуристка Трусова приняла предложение Игнатова
В МИДе сообщили о переговорах РФ о безвизовом режиме с девятью странами
Выставили тренера из раздевалки, получили разнос от легенды, к чему Довбик говорил о деньгах. Что происходит в сборной Украины на Евро-2024
Личного телохранителя Зеленского обвинили в захвате власти
При атаке дронов ВСУ на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС РФ
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Ефимова ловит последний олимпийский шанс на Багамах. Что ей нужно, чтобы попасть на Игры?
Ефимова выступит на чемпионате Багамских Островов, чтобы отобраться на Олимпиаду
Дасаев: «Проблем с вратарями в «Спартаке» нет, Максименко будет первым номером»
Власов отказался от Олимпиады. Потеря России по собственной инициативе в велоспорте
МОК использует русских спортсменов для рекламы. Но при этом не позволяет им соревноваться
Российский велогонщик Власов отказался от участия в Олимпиаде в Париже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

МОК использует русских спортсменов для рекламы. Но при этом не позволяет им соревноваться

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости