Хоккей на траве (мужчины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Расписание мужского турнира по хоккею на траве на Олимпийских играх в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 проходят в Париже с 24 июля по 11 августа.

Мужской турнир по хоккею на траве состоится с 27 июля по 8 августа. Все матчи пройдут на стадионе «Ив дю Мануар» в пригороде Парижа Коломбе.

Двенадцать команд в двух группах сражаются друг с другом по круговой системе, после чего следуют матчи плей-офф, начиная с четвертьфинала и заканчивая финалом и матчем за бронзовые медали.

Расписание мужского турнира по хоккею на траве на Олимпийских играх в Париже

27 июля

Мужчины. Группа A

11:00. Великобритания — Испания 13:45. Нидерланды — ЮАР 18:00. Германия — Франция Мужчины Группа B

11:30. Бельгия — Ирландия 14:15. Австралия — Аргентина

18:30. Индия — Новая Зеландия

28 июля

Мужчины. Группа A

18:00. Германия — Испания

20:45. Нидерланды — Франция

21:15. ЮАР — Великобритания

Мужчины. Группа B

18:30. Бельгия — Новая Зеландия

29 июля

Мужчины. Группа B

11:00. Ирландия — Австралия 30 июля Мужчины. Группа A 11:00. Испания — Франция

11:30. ЮАР — Германия 13:45. Великобритания — Нидерланды Мужчины. Группа B 14:15. Ирландия — Индия 18:00. Аргентина — Новая Зеландия 20:45. Австралия — Бельгия

31 июля . Мужчины. Группа A

18:30. Германия — Нидерланды

20:45. Испания — ЮАР

1 августа. Мужчины. Группа B

11:00. Индия — Бельгия

11:30. Новая Зеландия — Австралия

14:15. Аргентина — Ирландия

Мужчины. Группа A

13:45. Франция — Великобритания

2 августа . Мужчины. Группа A

11:30. Нидерланды — Испания

20:45. Франция — ЮАР

21:15. Великобритания — Германия

Мужчины. Группа B

14:15. Австралия — Индия 18:00. Новая Зеландия — Ирландия 18:30. Бельгия — Аргентина 4 августа. Мужчины. 1/4 финала 11:00. Великобритания — Аргентина 13:30. 18:30. 21:00 6 августа. Мужчины . 1/2 финала 15:00. 20:00 8 августа. Мужчины Матч за 3-е место . 15:00 Мужчины. Финал . 20:00 . 20:00

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спортам и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».