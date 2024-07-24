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Париж-2024

Сегодня, 14:30

Хоккей на траве (мужчины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Расписание мужского турнира по хоккею на траве на Олимпийских играх в Париже
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Cтадион «Ив дю Мануар» в пригороде Парижа Коломбе.
Фото Global Look Press

Летние Олимпийские игры 2024 проходят в Париже с 24 июля по 11 августа.

Мужской турнир по хоккею на траве состоится с 27 июля по 8 августа. Все матчи пройдут на стадионе «Ив дю Мануар» в пригороде Парижа Коломбе.

Двенадцать команд в двух группах сражаются друг с другом по круговой системе, после чего следуют матчи плей-офф, начиная с четвертьфинала и заканчивая финалом и матчем за бронзовые медали.

Расписание мужского турнира по хоккею на траве на Олимпийских играх в Париже

27 июля

Мужчины. Группа A

11:00. Великобритания — Испания
13:45. Нидерланды — ЮАР
18:00. Германия — Франция

Мужчины Группа B

11:30. Бельгия — Ирландия

14:15. Австралия — Аргентина
18:30. Индия — Новая Зеландия

28 июля

Мужчины. Группа A

18:00. Германия — Испания
20:45. Нидерланды — Франция
21:15. ЮАР — Великобритания

Мужчины. Группа B

18:30. Бельгия — Новая Зеландия

29 июля

Мужчины. Группа B

11:00. Ирландия — Австралия
13:45. Индия — Аргентина

30 июля

Мужчины. Группа A

11:00. Испания — Франция
11:30. ЮАР — Германия
13:45. Великобритания — Нидерланды

Мужчины. Группа B

14:15. Ирландия — Индия
18:00. Аргентина — Новая Зеландия
20:45. Австралия — Бельгия

31 июля. Мужчины. Группа A

18:30. Германия — Нидерланды

20:45. Испания — ЮАР

1 августа. Мужчины. Группа B

11:00. Индия — Бельгия
11:30. Новая Зеландия — Австралия
14:15. Аргентина — Ирландия
Мужчины. Группа A
13:45. Франция — Великобритания

2 августа. Мужчины. Группа A

11:30. Нидерланды — Испания
20:45. Франция — ЮАР
21:15. Великобритания — Германия
Мужчины. Группа B
14:15. Австралия — Индия
18:00. Новая Зеландия — Ирландия
18:30. Бельгия — Аргентина

4 августа. Мужчины. 1/4 финала

11:00. Великобритания — Аргентина
13:30. 18:30. 21:00

6 августа. Мужчины. 1/2 финала

15:00. 20:00

8 августа. Мужчины Матч за 3-е место. 15:00

Мужчины. Финал. 20:00

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спортам и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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