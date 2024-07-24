Хоккей на траве (мужчины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Летние Олимпийские игры 2024 проходят в Париже с 24 июля по 11 августа.
Мужской турнир по хоккею на траве состоится с 27 июля по 8 августа. Все матчи пройдут на стадионе «Ив дю Мануар» в пригороде Парижа Коломбе.
Двенадцать команд в двух группах сражаются друг с другом по круговой системе, после чего следуют матчи плей-офф, начиная с четвертьфинала и заканчивая финалом и матчем за бронзовые медали.
Расписание мужского турнира по хоккею на траве на Олимпийских играх в Париже
27 июля
Мужчины. Группа A
Мужчины Группа B
11:30. Бельгия — Ирландия
14:15. Австралия — Аргентина
18:30. Индия — Новая Зеландия
28 июля
Мужчины. Группа A
18:00. Германия — Испания
20:45. Нидерланды — Франция
21:15. ЮАР — Великобритания
Мужчины. Группа B
18:30. Бельгия — Новая Зеландия
29 июля
Мужчины. Группа B
30 июля
Мужчины. Группа A
11:30. ЮАР — Германия
Мужчины. Группа B
31 июля. Мужчины. Группа A
18:30. Германия — Нидерланды
20:45. Испания — ЮАР
1 августа. Мужчины. Группа B
2 августа. Мужчины. Группа A
4 августа. Мужчины. 1/4 финала
6 августа. Мужчины. 1/2 финала
8 августа. Мужчины Матч за 3-е место. 15:00Мужчины. Финал. 20:00
Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спортам и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».