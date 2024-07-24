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Париж-2024

Сегодня, 15:16

В МОК сняли с себя ответственность за трансляцию Олимпиады в России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что ответственность за трансляцию Олимпийских игр-2024 в России лежит на агентстве «Телеспорт Груп».

«С Олимпиады в Токио у МОК действует соглашение с агентством по спортивным правам «Телеспорт Груп», которое приобрело медиаправа на территории России, в том числе на трансляцию Олимпийских игр в Париже в 2024 году. За сублицензирование медиаправ вещателям в этом регионе отвечает «Телеспорт Груп», — приводит ответ пресс-службы МОК РИА «Новости».

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.

Источник: РИА «Новости»
Олимпиада
МОК
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