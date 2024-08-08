Ромасенко: «Следующие старты в России через несколько дней»

Гребчиха Олеся Ромасенко в комментарии для «СЭ» рассказала о планах на ближайшее будущее.

— Какие у тебя дальше планы?

— Приехать домой (Смеется.). Нет, у меня следующие старты через пару дней.

— В России?

— Да, Кубок Доброй Воли. Кстати, классное соревнование. Раньше еще был Кубок президента ...Бразилии (Смеется.).

— Можно задать вопрос по поводу формы: у нас она зелено-белая, тебе тоже организаторы выдавали?

— Это нам дали наши организаторы из федерации, а кто им — надо у них спросить. Обычно нам наши организаторы предоставляют форму.

— Не жарко?

— Оделась потеплее. Ветерок немного прохладный. Плюс я разогрета была, чтобы заново долго не разминаться. Тепло сохраняет кофта. Ветерок обдувает, а термобелье быстро высыхает. Прям нормально, не жарко, — сказала Ромасенко «СЭ».

Россиянка выбыла из борьбы на Олимпиаде в Париже в четвертьфинале. Она выступала на дистанции 200 м на каноэ.