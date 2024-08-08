Глава Всероссийской федерации гребли — о четвертом месте Петрова и Коровашкова: «Сделали все, что могли»

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов в комментарии для «СЭ» оценил выступление Алексея Коровашкова и Захара Петрова на Играх в Париже. Спортсмены заняли четвертое место в финале соревнований каноэ-двоек.

«Обидный результат. Безусловно, гордимся ребятами. Парни прошли такой путь, который не провел ни один экипаж. Ребята молодцы! Поздравляем тренера Владимира Логинова, Алексея Коровашкова и Захара Петрова. Ребята сделали все, что могли. Спасибо им за эту работу!» — сказал Архипов «СЭ».

Золото завоевали Лю Хао и Дзи Боуэн из Китая (1.39,48). Второе место у итальянцев Габриэле Касадеи и Карло Таккини (1.41,08). Бронза у испанцев Хоана Антони Морено и Диего Домингеса (1.41,18).