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Париж-2024

Сегодня, 16:15

Ромасенко — об отборе в каноэ-двойках: «Шансов завоевать медаль не было. Не стали тратить силы»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Пловчиха Олеся Ромасенко в комментарии для «СЭ» рассказала, что рассматривала вариант выступить в Париже также в каноэ-двойках.

— Я раньше в двойке выступала, и в том году тоже хотела отбираться. Правда, шансы у нас были только на то, чтобы взять лицензию, а выиграть Олимпиаду — нет. Так же, как у меня в одиночке сегодня. Потому что, как ни крути, нужно показывать определенный норматив.

— Один же шанс вы имели в Венгрии.

— Там тоже можно было двойку выставить. Моя напарница хотела. Но в федерации все взвесили. Сказала, вы не выиграете лицензию, что силы тратить.

— Да? Федерация так сказала?

— Да, все так сказали.

— У напарницы был нейтральный статус?

— Ну получила бы. Она хотела, писала мне: «Давай двойку». Я говорила: «Иди, добивайся». Мы выиграли Кубок России, а я — одиночку. Это было взвешенное решение. Потом были следующие соревнования, она в одиночке проигрывала по 20-30 метров только по России. Этого нельзя делать. Даже если в двойке выступаешь, все равно надо показывать хороший результат в одиночке. Поэтому, в принципе, федерация приняла правильное, взвешенное решение, — сказала «СЭ» Ромасенко.

Россиянка на Олимпиаде в Париже выбыла из борьбы в четвертьфинале на дистанции 200 м на каноэ.

Олеся Ромасенко
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