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Сегодня, 18:47

Журова считает, что участие провалившей гендерный тест боксерши в Олимпиаде может привести к упадку женского спорта

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала участие алжирской боксерши Имен Хелиф в Олимпиаде в Париже.

«После того как Умар Кремлев потерял возможность управлять процессом, началось то, что мы видим. Вопрос в том, готовы ли женщины сопротивляться. Эти боксеры не женщины. У них есть мужская хромосома. И сколько бы тестостерона не было, это можно согнать как вес. Это обман и как использование допинга. Или они считают, что медаль не пахнет? Понятно, что это будет продолжаться до первой медали. Пока они ничего не выиграли серьезного, терпят. Когда выиграют, начнутся претензии. Если это и дальше будет распространяться, то приведет к упадку женского спорта. Тогда девочкам надо будет отделяться и проводить свои соревнования», — сказала Журова «СЭ».

Анджела Карини. Итальянка отказалась боксировать с провалившей тест на тестостерон алжиркой. Девушка разрыдалась от несправедливости

1 августа во время поединка 1/8 финала Олимпиады итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя с Хелиф на 46-й секунде.

В 2023 году алжирка не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу.

Бокс
Олимпиада
Светлана Журова
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В Госдуме назвали позором участие провалившей гендерный тест боксерши в Олимпиаде
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