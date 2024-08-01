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Сегодня, 19:00

Тищенко призвал итальянскую боксершу подать в суд на Баха и МОК

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Имен Хелиф и Анджела Карини.
Фото Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко объяснил «СЭ», что делать итальянской боксерше Анджеле Карини, которая отказалась от продолжения боя с алжиркой Имен Хелиф на 46-й секунде поединка 1/8 финала Олимпиады.

«Надо подавать в суд. Ее права были ущемлены, и МОК не удосужился обеспечить безопасность здоровья спортсменов, которые выступают на Олимпиаде. Хотя все знали заранее, что до этого этих спортсменов дисквалифицировали и было известно, что они не совсем честно выступают. Надо подавать в суд на МОК и конкретно на Томаса Баха, чтобы призвать их к ответу, почему так произошло», — сказал Тищенко «СЭ».

Анджела Карини. Итальянка отказалась боксировать с провалившей тест на тестостерон алжиркой. Девушка разрыдалась от несправедливости

В 2023 году алжирка не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу.

Александр Абустин

Бокс
Алексей Тищенко
Томас Бах
МОК
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