США вырвали победу у Франции. И первое место у Китая в медальном зачете

Американки выиграли рекордную восьмую подряд Олимпиаду, Таурази — рекордную шестую.

Олимпиада-2024. Баскетбол

Женщины. Финал

США — Франция — 67:66 (15:9, 10:16, 20:18, 22:23)

США: Уилсон (21 + 13 подборов + 4 блок-шота), Плам (12), Коппер (12 + 11 подборов), Стюарт (8).

Франция: Уильямс (19 + 7 подборов), Вукосавльевич (9), Жоаннес (9).

Только вдумайтесь в эту цифру: перед финалом с Францией женская сборная США выиграла на Олимпиаде 60 матчей подряд. В Париже Брианна Стюарт и компания катком прошлись по всем соперникам, поэтому в их успехе в решающей встрече никто не сомневался. Однако хозяйки паркета были очень близки к тому, чтобы прервать эту сумасшедшую серию.

Роковой заступ

Женская сборная США на этой Олимпиаде больше ассоциировалось с названием Dream Team, чем мужская команда под руководством Стива Керра. Все матчи до финала они выиграли с двузначным преимуществом в счете. Подобие борьбы американкам навязала сборная Бельгии во главе с экс-центровой БК УГМК Эммой Меесеман («-13»). А вот, например, сборная Австралии в полуфинале проиграла США с разницей в 21 очко.

Габби Уильямс. Фото AFP

Все шло к тому, что в финале команда Шерил Рив сыграет с той же Бельгией, однако она свой полуфинал сенсационно проиграла Франции в овертайме. Сказались невероятная поддержка трибун и невероятная игра Габби Уильямс (18 очков).

Выход в финал и серебро казались пределом мечтаний хозяек паркета, однако француженки дали супербой США, на которую букмекеры предлагали поставить с коэффициентом 1,08. В начале третьей четверти Франция вышла вперед с разницей «+10» (35:25). Учитывая низкий процент попаданий у обеих сборных, это преимущество казалось колоссальным. Рив была вынуждена взять тайм-аут, после которого американки сделали рывок 8:0. Во многом за счет действий Уилсон и Плам.

В оставшиеся 15 минут основного времени команды держались на расстоянии одной атаки, а концовка превратилась в настоящую драму. Уступая три очка после целого ряда штрафных бросков, Габби Уильямс, казалось, забросила трехочковый, который переводил игру в овертайм. Однако после повтора стало очевидно, что она заступила на линию и ее бросок оценивается только в два очка. Таким образом, разница составила всего одно очко, такого в истории женского баскетбола еще не было.

Эйжа Уилсон. Фото Reuters

Героем же встречи стала Эйжа Уилсон. Ее дабл-дабл (21 очко и 13 подборов) стал, по сути, главной причиной того, что США избежали шокового поражения. Игра у других лидеров американок явно не шла: Стюарт забила с игры только два броска из восьми, Джеки Янг — один из семи (плюс получила пять фолов и не могла помочь в концовке), Бриттни Грайнер провела на паркете меньше пяти минут, Дайана Таурази и вовсе не появилась. Зато, помимо Уилсон, очень смело в последних владениях себя проявила Кали Копер, попавшая несколько важнейших бросков.

США усложнили себе жизнь нетипичными 19 потерями, некоторые из которых были невынужденными. Но стоит отметить и защиту Франции, баскетболистки которой сделали 10 перехватов.

Еще несколько ошеломляющих статистических показателей. Франция совершила 36 трехочковых попыток. То есть каждую вторую свою атаку они пытались завершить с периметра. Правда, реализовать удалось только семь попыток, то есть менее 20%. Американки же реализовали 27 штрафных бросков, что является максимальным показателем для команды в олимпийском финале.

Дайана Таурази — шестикратная олимпийская чемпионка. Фото Reuters

Рекорд Таурази

Баскетболистки сборной США выиграли свой 10-й женский турнир на Олимпийских играх и восьмой финал подряд, начиная с 1996 года. Они увеличили свою победную серию до 61 игры. Также эта победа позволила США обойти Китай в неофициальном медальном зачете Игр (по 40 золотых, но у американцев гораздо больше серебряных наград — 44/27).

Приз MVP ожидаемо получила Эйжа Уилсон. Тяжелый форвард «Лас-Вегаса» завершила турнир с показателями 18,7 очка, 10,2 подбора, 1,8 передачи, 1,5 перехвата и 2,7 блок-шота. Эйжа стала всего третьим игроком в истории, набравшим более 20 очков и более 10 подборов в игре за золото Игр. Ранее это удавалось сделать Кэндис Паркер в 2012 году (21 очко, 11 подборов) и советской баскетболистке Ульяне Семеновой на Играх-1980 (27 очков, 21 подбор против Болгарии).

Однако главного рекорда добилась Дайана Таурази. Легенда «Финикса» и WNBA стала единственным игроком, завоевавшим шесть золотых медалей в олимпийском баскетболе. 42-летняя Таурази выигрывала золото на шести Олимпиадах подряд: в Афинах (2004), в Пекине (2008), в Лондоне (2012), в Рио-де-Жанейро (2016), в Токио (2020) и в Париже (2024).

Женская сборная Франция завоевала свою третью медаль на Олимпийских играх. Ранее было серебро Лондона-2012 и бронза Токио-2020. У России (СССР) также три медали Игр — два золота и одна бронза.