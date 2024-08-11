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Американский комментатор перепутал флаги Палестины и Мартиники. Фанаты в гневе

Американский комментатор перепутал флаги Палестины и Мартиники на Олимпиаде
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Баскетболист Матиас Лессор
Матиас Лессор.
Фото Getty Images
Центровой французов Матиас Лессор против своей воли чуть не стал участником политической акции.

Комментатор официального вещателя Олимпиады — американского телеканала NBC — Майк Тирико в прямом эфире перепутал флаги Палестины и Мартиники. Инцидент произошел в финале баскетбольного мужского турнира, в котором США обыграли Францию (98:87). Журналисту пришлось извиниться за свою ошибку.

После финальной сирены центровой французов Матиас Лессор накинул на плечи мартинийский государственный символ, который Тирико принял за флаг Палестины. «Видим у Лессора, одного из резервных центровых, флаг Палестины, накинутый на плечи, — сказал комментатор в прямом эфире. — Мы, конечно, осведомлены о любых акциях, касающихся конфликта на Ближнем Востоке, со стороны спортсменов, участвующих на Играх».

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Вскоре Майк понял, что ошибся — еще во время эфира в соцсетях появилось множество сообщений по этому поводу. С учетом вооруженного конфликта, идущего на Ближнем Востоке, в том числе на территории Палестины, оговорка комментатора могла иметь последствия. В тот же вечер Тирико извинился в социальных сетях.

«Просто признаю, как можно скорее, свою ошибку. Я неправильно идентифицировал флаг Мартиники, назвав его флагом Палестины во время церемонии награждения на мужском баскетбольном турнире сегодня. Они похожи, но, очевидно, отчетливо отличаются, что весьма важно для всех участников. Я извиняюсь за ошибку и исправлю ее в эфире во время нашего сегодняшнего шоу в прайм-тайм», — написал мужчина.

Баскетболист Матиас Лессор (третий справа) с флагом Мартиники
Матиас Лессор (третий справа) с флагом Мартиники.
Фото AFP

Флаги действительно схожи цветовой гаммой — на обоих присутствует зеленый, черный и красный. Однако палестинский представляет собой три прямоугольника (черный, белый и зеленый) с красным треугольником с левой стороны. На символе Мартиники тоже есть красный треугольник в том же месте, но он находится поверх зеленого и черного прямоугольников.

Матиас Лессор, спровоцировавший ошибку комментатора, родился в Мартинике. Неудивительно, что он выступает за «Трехцветных». Мартиника — одна из заморских территорий Франции, которая считается частью страны и Евросоюза, а также имеет представителей в национальном собрании, сенате, экономическом и социальном совете и выбирает членов Европейского парламента.

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Строго говоря, это один из французских регионов, а по правилам МОК во время Игр можно демонстрировать только символы участвующих в них стран. Так что формально Лессор нарушил регламент и мог нарваться на серьезные неприятности. Однако, если бы в его руках оказался флаг Палестины, это можно было бы квалифицировать как политическую акцию и провокацию в отношении сторонников Израиля, а за подобные выходки наказания еще строже, вплоть до дисквалификации.

Баскетбол
Олимпиада
Сборная Франции по баскетболу
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