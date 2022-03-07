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Сегодня, 07:00

Большунов гоняет дома, русские чемпионы «Тампы» стали ковбоями, футболисты РПЛ пересели на поезд

Футболисты клубов РПЛ отправились на выездные матчи на поездах
Александр Большунов, Михаил Сергачев, Андрей Василевский и Никита Кучеров, Артур Юсупов и Матео Кассьерра.
Фото Instagram
Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Александр Большунов вместо европейских болельщиков радует российских.

Федор Чалов отмечает свою успешную игру за «Базель». На счету форварда уже три забитых мяча в двух матчах.

Хабиб Нурмагомедов вошел в Зал славы UFC.

Футболисты «Урала» и «Сочи» открыли для себя новый способ передвижения — на игры РПЛ они теперь ездят на поезде. Уральцы так добрались через Сочи в Краснодар, а сами сочинцы — в Ростов-на-Дону.

Российское трио хоккеистов «Тампы-Бэй» превращается в ковбоев перед матчем на открытом воздухе.

Дэвид Бекхэм показал архивное фото с сыном Бруклином.

Бельгийский футболист Миши Батшуайи одевается зашкаливающе экстравагантно.

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