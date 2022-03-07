Большунов гоняет дома, русские чемпионы «Тампы» стали ковбоями, футболисты РПЛ пересели на поезд
Футболисты клубов РПЛ отправились на выездные матчи на поездах
Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.
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Федор Чалов отмечает свою успешную игру за «Базель». На счету форварда уже три забитых мяча в двух матчах.
Хабиб Нурмагомедов вошел в Зал славы UFC.
Футболисты «Урала» и «Сочи» открыли для себя новый способ передвижения — на игры РПЛ они теперь ездят на поезде. Уральцы так добрались через Сочи в Краснодар, а сами сочинцы — в Ростов-на-Дону.
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