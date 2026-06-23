В Госдуме РФ назвали целесообразным решением ограничение спортивных мероприятий в Крыму до осени 2026 года

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление министра спорта Крыма Ольги Торубаровой о необходимости ограничения спортивных мероприятий для детей на территории республики до 1 сентября.

«Мы видим с вами, что ситуация тревожная, топлива нет. С другой стороны, постоянные обстрелы, попытка блокировать остров. В такой ситуации целесообразно отложить вопрос проведения спортивных мероприятий до осени», — сказал Свищев «СЭ»

22 июня глава республики Сергей Аксенов издал указ о приостановке работы детских лагерей на территории Крыма.