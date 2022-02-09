Жена Стаса Костюшкина рассказала в интервью Алле Шишкиной о замершей беременности

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Юлии Костюшкиной, жены известного певца и шоумена, солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, чемпионки мира по акробатике-1997.

Юлия рассказала о своих сыновьях и неудачной беременности.

— Ты общаешься с Мартином, сыном Стаса от второго брака? - вопрос Костюшкиной.

— Конечно, прошлым летом он поступил в Москве в институт, жил у нас два месяца. У нас нормальные отношения. Я не лезу к нему. Если его папа говорит: «Ну скажи ему», то отвечаю, что скажу только своим детям. А у Мартина есть мама, я чужих детей не буду отчитывать.

— У вас со Стасом два замечательных сына, Богдан и Мирон. Они друг с другом ладят? У них ведь достаточно серьезная разница в возрасте — девять лет.

— Это абсолютно разные люди.

— Есть такое, что один похож на папу, а другой — на маму?

— Да, потому что я так «заказывала». Когда была беременна Богданом, где-то сидела, и взрослая дама мне говорила: «Вы разговариваете с ребенком? Вы знаете, кто у вас будет? Кем он станет?»

И на следующий день я говорила: «Только чтобы как Стасик». А Мирон — это я. У него хороший слух, подвижный, артистичный, хорошая спортивная генетика. Когда его вынашивала, просила: «Только не Стасик». Вот себя и получила — только в кубе. (Смеется.)

— Между Богданом и Мироном должен был родиться еще один ребенок...

— Да. Но у меня случилась замершая беременность. Пришлось делать операцию. После этого думала, что вообще детей больше не будет. Но к психологу я не обращалась.