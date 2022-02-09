В России за сутки выявили 183 103 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 183 103 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Госпитализировано 20 178 человек — на 0,03 процента меньше, чем 8 февраля. Зафиксировано 669 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 97 163 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (19 644), Московской области (11 956), Москве (11 521), Свердловской области (5904) и Красноярском крае (5748).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 330 769 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 337 390 летальных исходов, выздоровели 10 803 305 человек.