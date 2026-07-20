День города Москвы 2026: когда пройдет, дата и места, программа праздника

День города Москвы будут праздновать в столице 5 и 6 сентября

Праздничные мероприятия в честь Дня города Москвы будут проведены в первые выходные дни осени — 5-го и 6-го сентября.

Мероприятия будут проходить в различных локациях столицы России, в том числе на Южном речном вокзале, на Северном речном вокзале, в парке 50-летия Октября, Музее Победы, в музее Пушкина, Остафьево, парке «Северное Тушино, Парке Кузьминки, Парке Победы, парке Фили, Петровском парке, Саду Баумана, Сокольниках, Третьяковской галерее, на Болотной площади, ВДНХ, Страстном бульваре, Тверской улице, Чистопрудном бульваре, в Коломенском, Измайловском парке, Историческом музее, Сколково, усадьбе Кусково, Экспоцентре, Лужниках, Манежной площади, на Городской ферме, в кинотеатрах Москино, Московском зоопарке, Музее «Гараж», Музее космонавтики, Музее Москвы, Парке Горького, на Крутицком подворье, на Москве-реке, в Гостином дворе, в Зеленограде, в Измайловском Кремле, в Ново-Переделкино, в парке «Музеон», парке «Остров мечты», парке Печатники, в Троицке, на Тверском бульваре, Цветном бульваре, Охотном ряду, в Дарвиновском музее, парке «Сказка», в Царицыно, в культурном центре ЗИЛ, на Патриарших прудах, в Доме Гоголя, в парке «Яуза» и в Зарядье.

Также будут проведены парады поездов метро и трамваев.