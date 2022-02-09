«Стас связался с плохой компанией». Жена Костюшкина рассказала олимпийской чемпионке Шишкиной об угрозе развода с певцом

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Юлии Костюшкиной, жены известного певца и шоумена, солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, чемпионки мира по акробатике-1997.

Юлия объяснила, почему не ревнует Стаса к другим женщинам, хотя в какой-то момент их брак оказался под угрозой.

— Вы ведь в какой-то момент подумывали о разводе? - вопрос Костюшкиной.

— Это было четыре года назад. Стас связался с плохой компанией. (Смеется.) Бывает такое у взрослых. Они наслаждаются тем, что могут изменить жене, хотя жили всю жизнь с ней. Никакой измены не было, но просто поняла, что муж начал дурить. Стас не мог взять и запросто переспать с другой женщиной. Он уважает меня.

— Это не редкость, когда в шоу-бизнесе мужчины кого-то целуют.

— Мой Стасик никого даже в клипах не целовал.

— А как ты относишься к тому, что на одном шоу он трогал грудь Анны Семенович?

— Спросила: «Ну что, настоящая она?»

— Не ревнуешь к такому?

— Хорошо знаю Аню, обожаю ее, мы на одной волне. Я научилась понимать, что на сцене он — артист, а дома — муж. Это две разные ипостаси. Поэтому не ревную, хотя была пара моментов. В целом же считаю, что ревность — это паранойя, болезнь.