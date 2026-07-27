Журова раскритиковала введение в Литве декларации для россиян: «Это что, тест на предательство?»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что российских и белорусских спортсменов и представителей других публичных профессий, желающих выступать в Литве, могут обязать подписывать декларацию с осуждением специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Они хотят, чтобы им никогда не доверяли проводить соревнования. Это что, тест на предательство? Раз они такое заявляют, значит, они сами просят о том, чтобы у них не проводились соревнования. Гимн и флаг они точно не разрешат, раз уж речь идет о подписании какого-то документа. Так что, им точно никто не даст проводить у себя соревнования», — сказала Журова «СЭ».

МИД Литвы инициировало поправки к закону о национальных санкциях, направленные на введение персональных ограничений для граждан России и Белоруссии, сообщает издание LRT со ссылкой на МИД.

Ключевым условием допуска в Литву для осуществления любой публичной деятельности станет подписание специальной декларации, в которой человек, намеренный въехать в страну, должен публично осудить СВО.

Давид Петросян