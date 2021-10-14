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В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом за сутки

14 октября, 12:02
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За последние сутки в России выявлено 31 299 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 986 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 670 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6712), Санкт-Петербурге (2345), Московской области (1911), Самарской области (754) и Нижегородской области (682).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 892 980 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 220 315 летальных исходов, выздоровели 6 937 756 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3694

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