Губерниев назвал странной шутку Хабиба про избитого парня в метро и Макгрегора

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» публикацию бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в его Instagram.

Ранее российский боец под фотографией своего экс-соперника Конора Макрегора написал: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!»

«Очень странная шутка. Мне хочется понять, что Хабиб конкретно имел в виду. Для этого нужно спросить у Хабиба», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее в начале октября в московском метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» уроженцы Дагестана жестоко избили мужчину после того, как он вступился за девушку. Злоумышленники приставали к ней. Позже полиция нашла и арестовала преступников.

Председатель СКР Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» Романа Ковалева, пострадавшего при избиении в метро.