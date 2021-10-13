Губерниев назвал странной шутку Хабиба про избитого парня в метро и Макгрегора
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» публикацию бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в его Instagram.
Ранее российский боец под фотографией своего экс-соперника Конора Макрегора написал: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!»
«Очень странная шутка. Мне хочется понять, что Хабиб конкретно имел в виду. Для этого нужно спросить у Хабиба», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Ранее в начале октября в московском метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» уроженцы Дагестана жестоко избили мужчину после того, как он вступился за девушку. Злоумышленники приставали к ней. Позже полиция нашла и арестовала преступников.
Председатель СКР Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» Романа Ковалева, пострадавшего при избиении в метро.
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