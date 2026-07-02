Анна Седокова объяснила уход от погибшего баскетболиста Тиммы

Певица Анна Седокова рассказала, почему рассталась с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

«У него были проблемы с агрессией. Однажды в День святого Валентина он меня очень сильно избил, так что утром у меня половина лица была синяя. Потом он много раз просил прощения. Но каждый раз, когда он заходил в комнату, мы все боялись.

Простите меня, что я ушла от человека, который меня бил. Мне повезло, что в ту ночь он заснул с ножом. Он кидался им в нас. Когда он уснул, я смогла выйти из комнаты и увести ребенка. Просто дайте мне возможность жить дальше. Я очень пытаюсь», — написала артистка в соцсетях.

Кроме того, Седокова опубликовала фотографию спортсмена с ножом в руках. В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года 32-летнего Тимму нашли мертвым в Москве. Седокова и Тимма состояли в браке с сентября 2020 года по декабрь 2024 года.

В России Тимма играл за «Зенит», «Химки» и УНИКС.