Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Madison Square Garden

Американская певица Тейлор Свифт и игрок «Канзас-Сити» Трэвис Келси поженились в Madison Square Garden в Нью-Йорке, сообщает Sky Sports.

По информации источника, церемонию провел актер и комик Адам Сэндлер. Брак подтвердила представитель Свифт Три Пейн.

На свадьбе присутствовали около 1000 гостей. Среди них были певец Эд Ширан, актеры Дженнифер Лоуренс, Хью Грант и Джейсон Судейкис, а также гольфист Джастин Томас.

Свифт и Келси начали встречаться в 2023 году. Келси является тайт-эндом «Канзас-Сити» и трехкратным победителем Супербоула.