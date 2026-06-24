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Общество

24 июня, 14:48

В возрасте 38 лет погиб основатель федерации армрестлинга Воронежской области Апевалов

Основатель и президент федерации армрестлинга Воронежской области Александр Апевалов погиб в зоне проведения СВО, сообщает министр спорта региона Павел Чибисов.

«В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции погиб наш земляк Александр Апевалов. Мастер спорта России, основатель и президент федерации армрестлинга Воронежской области», — написал Чибисов в своем Telegram-канале.

38-летнего Апевалова не стало в ночь с 16 на 17 июня.

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