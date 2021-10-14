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«Он меня ненавидит». Бузова рассказала об отношении Губерниева к ней

14 октября, 15:47
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Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась подробностями скандала с комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире «Матч ТВ».

«Меня подставили. Я не знала, что он там будет. Он меня ненавидит с моего брака с бывшим мужем (Дмитрием Тарасовым. — Прим «СЭ»). И когда я ходила на матчи, он всегда нелестно очень еще тогда обо мне отзывался», — приводит слова Бузовой «Комсомольская правда».

В июне во время прямого эфира «Матч ТВ» Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у девушки и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его дном.

Дополнительная информация:

https://radiokp.ru/sport/menya-nenavidit-buzova-rasskazala-kak-ee-unizhal-guberniev-kogda-ona-byla-zamuzhem-za-tarasovym_nid487526_au42484au

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