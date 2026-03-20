Суд по делу Смолова состоится 1 апреля

Адвокат нападающего Федора Смолова Варвара Кнутова ответила «СЭ» на вопрос о дате рассмотрения судом дела футболиста.

Ранее о назначении судебного заседания на 1 апреля сообщил журналист Иван Карпов.

«Судебное заседание назначили на 1 апреля», — сказала Кнутова «СЭ».

Дело Смолова будет рассматривать мировой судья. Если ходатайство защиты удовлетворят, то футболист отделается судебным штрафом. Если ходатайство не будет удовлетворено, то экс-форварду «Краснодара» и сборной России грозит реальный тюремный срок.

Ранее Смолов полностью признал вину по уголовному делу о драке в московском кафе. Инцидент произошел 28 мая 2025 года в «Кофемании» на Большой Никитской. Следствие установило, что у Смолова произошла ссора с двумя посетителями кафе, которые сидели на летней веранде. Футболист ударил одного из них по лицу, мужчине потребовалась медицинская помощь.