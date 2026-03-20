Губерниев — о смерти Чака Норриса: «Сегодня я горюю!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти актера и мастера боевых искусств Чака Норриса.

«Очень обидно! Чак Норрис — герой моей молодости. В свое время он открыл мне мир видеокассет и американских фильмов. Большая утрата. Не скажу, что он был великий артист, но выдающийся — уж точно. Чак прожил долгую, интересную жизнь. Я даже могу сказать, что он был народным артистом Советского Союза, без преувеличения! Для меня уж точно. Всегда с удовольствием смотрел фильмы с его участием. В общем, сегодня я горюю! Это большая потеря», — сказал Губерниев «СЭ».

Актер был известен по многочисленным ролям в боевиках. Также он стал героем интернет-мемов по всему миру. В 1989 году заслуги Чака Норриса были отмечены звездой на голливудской «Аллее славы». Помимо этого, актер удостоен нескольких престижных кино- и телевизионных наград.

(Максим Ваншейд)

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