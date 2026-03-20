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20 марта, 13:30

Умер тренер вратарей Силвину Лору, работавший с Жозе Моуринью

Анастасия Пилипенко

Тренер вратарей Силвину Лору, работавший с португальским специалистом Жозе Моуринью, скончался на 68-м году жизни, сообщает пресс-служба «Челси».

«Все в футбольном клубе «Челси» глубоко опечалены кончиной нашего бывшего тренера вратарей Сильвина Лору. В это трудное время мы выражаем свои соболезнования его семье и друзьям», — говорится в сообщении.

В качестве игрока Лору выступал за «Бенфику» и «Порту». Он является четырехкратным чемпионом Португалии и трехкратным обладателем кубка страны.

Как тренер вратарей Лору на протяжении многих лет работал в тандеме с Жозе Моуринью. Специалист входил в штаб португальца в «Порту», «Челси», «Интере», «Реале» и «Манчестер Юнайтед». Последним местом работы Лору стал «Аль-Хиляль», который он покинул в ноябре 2021 года.

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Футбол
ФК Челси
Жозе Моуринью
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