Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян со следующей недели

Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию всех граждан страны. Об этом он заявил во время совещания с правительством. Также глава государства распорядился подготовить соответствующую инфраструктуру.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что власти готовы начинать вакцинацию населения с 18 января.

За последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 566 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 28 658 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 320), Санкт-Петербурге (3 003), Московской области (1 189), Нижегородской области (456) и Ростовской области (389).

По данным правительства, более полутора миллиона россиян уже привились российской вакциной «Спутник V».