Губерниев прокомментировал ситуацию с Геничем после слов об изнасиловании девушки Гринвуда

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об истории со своим коллегой Константином Геничем. Ранее Генич извинился за свою шутку об изнасиловании бывшей девушки полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда.

«Немного про историю с коллегой Геничем! — написал Губерниев в Telegram-канале. — Константин был не прав, извинился искренне и в этом он молодец! Повинную голову меч не сечет как говорится! Но вот вопросы к создателям шоу, к тем, кто в кадре сидел или за кадром? Что же они делали? Ржали как кони, иные молчали! Шоу, чай, не в прямом эфире выходит!

Но у великой профессиональной команды мыслей как минимум все это в эфир не давать. не было...Но если эфир был прямой, то реагировать надо молниеносно... Причем всем... Эх, мастера хреновы... P. S. Пишут, прямой был эфир, тем более важна быстрая реакция... Например, коллег, соведущих, редакторов и т. д.».

«Она выложила еще аудио, где Гринвуд принуждает ее к сексу: «Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь». Ну кто из нас, спрашивается, так не делал», — сказал ранее Генич в эфире «Коммент.Лайв».

За это высказывание Генич подвергся критики, после чего публично извинился.