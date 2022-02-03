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Сегодня, 11:51

В России за сутки выявили 155 768 случаев заражения коронавирусом

Сергей Разин
корреспондент
Коронавирус в России.
Фото Reuters

За последние сутки в России выявлено 155 768 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Это новый рекорд за весь период пандемии.

Госпитализировано 17 792 человека — на 3,4 процента больше, чем 2 февраля. Зафиксировано 667 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 53 724 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (26 904), Санкт-Петербурге (21 234), Московской области (8721), Пермском крае (3845) и Самарской области (3692).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 284 564 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 333 357 летальных исходов, выздоровели 10 390 732 человека.

Коронавирус
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