В России за сутки выявили 155 768 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 155 768 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Это новый рекорд за весь период пандемии.

Госпитализировано 17 792 человека — на 3,4 процента больше, чем 2 февраля. Зафиксировано 667 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 53 724 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (26 904), Санкт-Петербурге (21 234), Московской области (8721), Пермском крае (3845) и Самарской области (3692).