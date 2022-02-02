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Сегодня, 21:29

Собянин заявил о выходе Москвы на плато по заболеваемости COVID-19

Иван Шитик
Корреспондент

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика заболеваемости COVID-19 в Москве снижается.

«Динамика заболеваемости COVID-19 в Москве снижается, это дает надежду на то, что столица вышла на плато», — заявил мэр Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Занято около 10 тысяч стационарных коек больными коронавирусом, 5 тысяч коек в резерве. В поликлиниках города удалось на 40% сохранить плановую помощь. В сутки телемедицинскую консультацию получают 3-5 тысяч пациентов.

2 февраля оперативный штаб сообщил, что в Москве за сутки выявили 23 784 новых случая заражения коронавирусом. Максимум в эту волну пока был зафиксирован 27 января, 26 586 случаев заражения.

Коронавирус
Сергей Собянин
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