Комментатор «Матч ТВ» Генич извинился за шутку про изнасилование девушки Гринвуда

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич принес извинения за свою шутку. Ранее он пошутил по поводу скандала с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Мейсоном Гринвудом, которого обвинили в изнасиловании бывшей девушки.

«Она выложила еще аудио, где Гринвуд принуждает ее к сексу: «Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь». Ну кто из нас, спрашивается, так не делал», — сказал ранее Генич в эфире «Коммент.Лайв».

За эту шутку комментатора раскритиковала блогер Лиза Лазерсон.

«Не верю, что вижу такое, — написала Лазерсон в своем Telegram-канале. — Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оправдывает изнасилования в самом популярном футбольном стриме.

«Кто из нас, как говорится, так не делал?» — спрашивает Константин, рассказывая, как футболист «Манчестера» Гринвуд принуждал свою девушку к сексу и бил ее.

После этой фразы мужчины в студии заливаются хохотом. Какой же ад. Ждем, что Константин Генич публично извинится, а «Матч ТВ» заявит, что оправдание насилия непозволительно".

После этого Генич последовал призыву Лазерсон и публично извинился за свои слова.

«Дорогая Лиза! — написал он в Telegram-канале. — Хочу извиниться перед вами и всеми, кого задела моя неудачная «шутка» в очередном выпуске «Коммент. Лайв». Я ни в коем случае не поддерживаю никакую форму насилия: будь то моральная и физическая».

Позднее он написал еще один пост на ту же тему.

«Еще раз. И последний. Извините, с кем не бывает, — заявил Генич. — Осуждаю любое насилие, а уж насилие по отношению к женщине вдвойне! У меня у самого две дочери! И то, что мне сегодня пишут многие люди, чудовищно. Угрозы, хамство, пожелания, чтобы моим дочерям было так же, и т.п. Я был не прав и это признаю. Остановитесь, пожалуйста. Живите дружно».

Также к записи комментатор прикрепил видео, где приносит извинения за свои слова.