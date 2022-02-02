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Сегодня, 18:54

Комментатор «Матч ТВ» Генич извинился за шутку про изнасилование девушки Гринвуда

Евгений Петров
Корреспондент
Константин Генич.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич принес извинения за свою шутку. Ранее он пошутил по поводу скандала с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Мейсоном Гринвудом, которого обвинили в изнасиловании бывшей девушки.

«Она выложила еще аудио, где Гринвуд принуждает ее к сексу: «Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь». Ну кто из нас, спрашивается, так не делал», — сказал ранее Генич в эфире «Коммент.Лайв».

За эту шутку комментатора раскритиковала блогер Лиза Лазерсон.

«Не верю, что вижу такое, — написала Лазерсон в своем Telegram-канале. — Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оправдывает изнасилования в самом популярном футбольном стриме.

«Кто из нас, как говорится, так не делал?» — спрашивает Константин, рассказывая, как футболист «Манчестера» Гринвуд принуждал свою девушку к сексу и бил ее.

После этой фразы мужчины в студии заливаются хохотом. Какой же ад. Ждем, что Константин Генич публично извинится, а «Матч ТВ» заявит, что оправдание насилия непозволительно".

После этого Генич последовал призыву Лазерсон и публично извинился за свои слова.

«Дорогая Лиза! — написал он в Telegram-канале. — Хочу извиниться перед вами и всеми, кого задела моя неудачная «шутка» в очередном выпуске «Коммент. Лайв». Я ни в коем случае не поддерживаю никакую форму насилия: будь то моральная и физическая».

Позднее он написал еще один пост на ту же тему.

«Еще раз. И последний. Извините, с кем не бывает, — заявил Генич. — Осуждаю любое насилие, а уж насилие по отношению к женщине вдвойне! У меня у самого две дочери! И то, что мне сегодня пишут многие люди, чудовищно. Угрозы, хамство, пожелания, чтобы моим дочерям было так же, и т.п. Я был не прав и это признаю. Остановитесь, пожалуйста. Живите дружно».

Также к записи комментатор прикрепил видео, где приносит извинения за свои слова.

Источник: https://t.me/kgenich/655
Константин Генич
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